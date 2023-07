Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: relèvement d'objectif pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Sanofi indique relever ses perspectives annuelles pour anticiper désormais une croissance du BNPA des activités 2023 'dans le milieu de la fourchette à un chiffre' à TCC (taux de change constants), sauf événements majeurs défavorables imprévus.



Sur le deuxième trimestre 2023, le géant de la santé a engrangé un BNPA des activités de 1,74 euro, en hausse de 0,6% (+8,1% à TCC) pour un chiffre d'affaires de 9,96 milliards d'euros, en retrait de 1,5% en données publiées, mais en croissance de 3,3% à TCC.



Cette croissance a été soutenue par les ventes en médecine de spécialités (+11,8%), tirées en particulier par Dupixent (+34,2%) et Nexviazyme (+146,5%), et par les ventes de vaccins (+9,1%), reflétant notamment les livraisons de vaccins Covid en Europe.



En outre, Sanofi annonce avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Qunol, une marque américaine de santé et bien-être, qui renforcera la gamme des vitamines, minéraux et suppléments (VMS) de son activité santé grand public.





