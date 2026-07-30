Sanofi relève son objectif CA, porté par la performance de Dupixent

par Bhanvi Satija

Sanofi SASY.PA a relevé jeudi son objectif de chiffre d'affaires annuel, porté par la forte demande pour le Dupixent, médicament phare contre l'asthme.

Outre cette révision à la hausse, les investisseurs vont se concentrer sur le premier discours de la nouvelle directrice générale, Belén Garijo, concernant ses projets visant à relancer le moteur de développement de médicaments de la société français.

Le géant pharmaceutique français prévoit désormais une croissance de ses ventes de 10% à taux directeur constants en 2026, contre une prévision précédente de croissance à un chiffre élevé.

Le groupe anticipe toujours une croissance du résultat opérationnel légèrement supérieure à celle du chiffre d'affaires.

Sanofi a enregistré un résultat d'exploitation de 3,29 milliards d'euros au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,96 milliards d'euros, selon les données compilées par Vara Research, fournies par la société.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 11,60 milliards d'euros, contre un consensus de 10,85 milliards d'euros.

Début février, le groupe avait annoncé le départ de son directeur général Paul Hudson et la nomination pour le remplacer de Belén Garijo, présidente-directrice générale du groupe pharmaceutique allemand Merck MRCG.DE depuis 2021.

Belén Garijo a pris ses fonctions en mai alors que le laboratoire pharmaceutique français est sous la pression des investisseurs pour élaborer un plan de croissance au-delà de son médicament phare, le Dupixent.

Au cours de ses premières semaines en poste, Belén Garijo a remanié son équipe de direction, nommé un nouveau responsable de la recherche et du développement et abandonné son projet de demander l'autorisation de mise sur le marché du médicament expérimental contre l'eczéma, l'amlitelimab.

(Rédigé par Bhanvi Satija ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)