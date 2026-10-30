Sanofi relève ses objectifs annuels après un T3 au-dessus des attentes

Le logo du laboratoire pharmaceutique français Sanofi, à Paris

par Etienne Breban

Sanofi a rehaussé ‌vendredi ses objectifs annuels après avoir fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux ​attentes au troisième trimestre, le laboratoire pharmaceutique citant la performance de ses nouveaux médicaments et du Dupixent.

Pour l'exercice, Sanofi table désormais sur un taux de ​croissance des ventes "low-teens" en pourcentage à taux de change constants et un taux de croissance "mid-teens" en pourcentage ​à taux de change constants pour ⁠le bénéfice net par action (BNPA) des activités.

Le groupe avait déjà relevé son ‌objectif de chiffre d'affaires annuel en juillet, porté par la forte demande pour le Dupixent, tablant sur une croissance de ​ses ventes de 10% ‌à taux directeur constants en 2026.

Sur le trimestre, le géant ⁠pharmaceutique français affiche un chiffre d'affaires de 14,44 milliards d'euros, en progression annuelle de 14,3%, alors que les analystes tablaient sur 13,25 milliards d'euros, selon ⁠un consensus compilé ‌par le groupe.

Les ventes des nouveaux lancements Pharma progressent de 31,4%, ⁠atteignant 1,4 milliard d’euros, principalement portées par Altuviiio, Ayvakit et Rezurock, indique ‌un communiqué,

Les ventes de Dupixent progressent quant à elles de ⁠34,8% sur le troisième trimestre, à 5,7 milliards d’euros.

"L’entreprise tout ⁠entière se mobilise ‌pour piloter sa trajectoire après Dupixent au cours de la prochaine décennie, avec ​une priorité : protéger les résultats au-delà ‌de la perte d'exclusivité de Dupixent", a déclaré dans le communiqué la directrice générale Belén Garijo.

Aux ​États-Unis, les ventes de Sanofi s’élèvent à 8,6 milliards d'euros au troisième trimestre, en progression de 23,9% grâce à l’immunologie, aux lancements pharmaceutiques ⁠et aux insulines.

Le résultat opérationnel des activités de Sanofi progresse de 19,7% à 5,43 milliards d'euros, au-dessus des attentes des analystes qui attendaient environ 4,32 milliards d'euros.

Le BNPA des activités s'élève à 3,55 euros sur le trimestre, alors que les analystes tablaient sur 2,81 euros, selon le consensus.

(Rédigé par Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)