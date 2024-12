Sanofi recule après la publication d'estimations préliminaires pour le quatrième trimestre

(AOF) - Sanofi se replie de 0,44% à 88,43 euros après la publication d’un « aide-mémoire » dans lequel le groupe livre une estimation préliminaire de l'impact des devises sur ses ventes du quatrième trimestre 2024 : cet impact se situerait entre -1% et -2%, et entre -4% et -5% sur le bénéfice par action des activités du quatrième trimestre 2024.Selon une source de marché, le broker Guggenheim reste à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours de 126 à 120 euros.

