Sanofi reconnue par S&P parmi les entreprises les plus engagées en faveur du développement durable

Paris , le 8 mars 2022 . Sanofi a été reconnue aujourd'hui parmi les entreprises les plus engagées en faveur du développement durable, comme en témoigne le score ESG (Environnement, Social, Gouvernance) décerné par Standard & Poor’s Global Ratings (S&P).



Sanofi a en effet obtenu un score ESG de 86 points sur 100, soit l’un des plus élevés, tous secteurs d’activité confondus. Le profil ESG de Sanofi lui a valu un score de 80 points, auxquels sont venus s’ajouter 6 points pour son « excellente connaissance des risques et opportunités » et sa capacité à « anticiper diverses perturbations plausibles à long terme et à s’y adapter ».

Le profil Social de Sanofi a été classé "leader" dans la catégorie des communautés, soulignant la création récente, en 2021, de son unité de santé mondiale, qui vise à fournir 30 médicaments de Sanofi dans un large éventail de domaines thérapeutiques aux patients de 40 pays aux revenus les plus faibles. Le rapport a également noté l'engagement de Sanofi à éliminer les maladies infectieuses telles que la polio, la maladie du sommeil et le paludisme.

Première grande entreprise pharmaceutique dont la performance ESG est évaluée par S&P Global Ratings, Sanofi a été tout particulièrement distinguée pour son engagement en faveur de l’accès aux médicaments, notamment auprès des communautés vulnérables. L’évaluation, qui a souligné « les difficultés et inégalités croissantes de santé partout dans le monde », a identifié la cr é ation d’une entité à but non lucratif pour favoriser l’accès aux médicaments essentiels dans les pays les plus pauvres comme « l’un des principaux traits distinctifs de l’engagement de Sanofi ».

Sandrine Bouttier-Stref

Global Head of Corporate Social Responsibility, Sanofi

« Nous sommes heureux que Standard & Poor’s Global Ratings ESG classe Sanofi parmi les entreprises les plus performantes en matière de développement durable . Les résultats de l’évaluation ESG sont une vraie reconnaissance du travail accompli par nos équipes depuis le renouvellement en 2021 de notre stratégie d’ engagement sociétal . Nous sommes particulièrement fiers que notre nouvelle entité Global Health , qui témoigne de la vitalité de notre engagement sociétal et notamment auprès des communautés vulnérables , soit cité comme un élément majeur de différenciation par les évaluateurs de S&P Global Ratings ESG . »

Standard & Poor’s Global Ratings

ESG Evaluation

« L’évaluation ESG rend compte de notre appréciation de la capacité d’innovation de Sanofi , qui sera selon nous un levier de développement pour le secteur pharmaceutique . Elle illustre également les mesures concrètes que l’entreprise a déjà prises pour mettre en œuvre sa stratégie. »

En ligne avec la stratégie Play to Win de l’entreprise, la stratégie d’engagement sociétal de Sanofi repose sur quatre piliers essentiels qui sont emblématiques des domaines dans lesquels l’entreprise est particulièrement bien positionnée pour exercer un impact significatif : 1) garantir un accès abordable aux soins de santé tout en contribuant à la pérennité des systèmes de santé, en particulier au moyen de programmes éducatifs ; 2) innover pour les communautés vulnérables ; 3) garantir l’accès aux médicaments pour les patients tout en conciliant santé et protection de la planète ; 4) bâtir un environnement de travail inclusif et s’engager auprès des communautés.

Le déploiement continu de la stratégie d’engagement sociétal de Sanofi s’est traduit ces derniers mois par une progression de son classement ou de ses scores dans la plupart des indices de performance extra-financière ou indice s E SG .

Chaque trimestre, Sanofi rend compte des progrès accomplis dans le déploiement de sa stratégie d’engagement sociétal, dans une section dédiée de son communiqué de presse sur ses résultats financiers.

À propos de l’évaluation ESG

L’évaluation ESG de S&P Global Ratings est une analyse intersectorielle relative de la capacité d'une entité à fonctionner avec succès à l'avenir, qui évalue dans quelle mesure les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pourraient affecter ses parties prenantes et avoir potentiellement un impact financier, direct ou indirect, important. Dans un premier temps, le profil ESG de l’entité est établi afin d’évaluer son exposition à des risques et opportunités ESG observables et les mesures qu’elle prend pour atténuer ces risques et potentialiser ces opportunités. Dans un deuxième temps, l’évaluation porte sur le degré de préparation à long terme de l’entité, c’est-à-dire sur sa capacité à anticiper des perturbations plausibles à long terme et à s’y adapter.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

Relations médias

Sally Bain | + 1 617 834 6026 | sally.bain@sanofi.com

Nicolas Obrist | + 33 6 77 21 27 55 | nicolas.obrist@sanofi.com

Victor Rouault | + 33 6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Relations investisseurs

Eva Schaefer-Jansen | + 33 7 86 80 56 39 | eva.schaefer-jansen@sanofi.com

Arnaud Delépine | + 33 6 73 69 36 93 | arnaud.delepine@sanofi.com

Corentine Driancourt | + 33 6 40 56 92 21 | corentine.driancourt@sanofi.com

Felix Lauscher | + 1 908 612 7239 | felix.lauscher@sanofi.com

Priya Nanduri | +1 908 981 5560 | priya.nanduri@sanofi.com

Nathalie Pham | + 33 7 85 93 30 17 | nathalie.pham@sanofi.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, le fait que les produits candidats s’ils sont approuvés pourraient ne pas rencontrer un succès commercial, l’approbation future et le succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques et de marché, des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l’impact que le COVID-19 aura sur Sanofi, ses clients, fournisseurs et partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses employés et sur l’économie mondiale. Tout impact significatif sur ces derniers pourrait négativement impacter Sanofi. La situation évolue rapidement et d’autres conséquences que nous ignorons pourraient apparaitre et exacerber les risques précédemment identifiés. Ces risques et incertitudes incluent aussi ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du Document d’enregistrement universel 2021 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2021 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Pièce jointe