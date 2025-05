Sanofi : rechute de -2% vers 96E, 2 'gaps' à combler information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 18:57









(CercleFinance.com) - Sanofi voit l'objectif des 100E s'éloigner : le titre cale vers 98E et rechute de -2% vers 96E : le titre semble bien parti pour venir refermer le 'gap' des 94,4E du 25 avril... voir celui des 91,16E du 22 avril.





Valeurs associées SANOFI 96,0000 EUR Euronext Paris -1,96%