Sanofi réalise un investissement supplémentaire de 625 ME dans Sanofi Ventures
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 07:51

Sanofi Ventures a annoncé un investissement supplémentaire de 625 millions de dollars sur plusieurs années de la part de Sanofi, portant ainsi le total de ses actifs sous gestion à plus de 1,4 milliard de dollars.

Sanofi Ventures est la branche capital-risque de Sanofi, qui investit dans des entreprises de premier plan dans les domaines des biotechnologies et de l'intelligence artificielle/santé numérique.

Depuis sa création en 2012, le fonds a déployé plus de 800 millions de dollars dans plus de 70 entreprises innovantes, dans les domaines des biotechnologies et de la santé numérique.

' Ce nouvel engagement financier conséquent reflète notre conviction profonde que certaines des avancées médicales les plus importantes naissent dans les entreprises en phase de démarrage. Forte d'un palmarès éprouvé en matière de victoires stratégiques et de stratégies de sortie réussies, Sanofi Ventures est devenue un puissant moteur de progrès scientifique et de croissance stratégique ' a déclaré Paul Hudson, directeur général chez Sanofi.

Valeurs associées

SANOFI
79,590 EUR Euronext Paris +0,42%
