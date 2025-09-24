Sanofi réalise un investissement supplémentaire de 625 ME dans Sanofi Ventures
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 07:51
Sanofi Ventures est la branche capital-risque de Sanofi, qui investit dans des entreprises de premier plan dans les domaines des biotechnologies et de l'intelligence artificielle/santé numérique.
Depuis sa création en 2012, le fonds a déployé plus de 800 millions de dollars dans plus de 70 entreprises innovantes, dans les domaines des biotechnologies et de la santé numérique.
' Ce nouvel engagement financier conséquent reflète notre conviction profonde que certaines des avancées médicales les plus importantes naissent dans les entreprises en phase de démarrage. Forte d'un palmarès éprouvé en matière de victoires stratégiques et de stratégies de sortie réussies, Sanofi Ventures est devenue un puissant moteur de progrès scientifique et de croissance stratégique ' a déclaré Paul Hudson, directeur général chez Sanofi.
Valeurs associées
|79,590 EUR
|Euronext Paris
|+0,42%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont ouvert proches de l'équilibre mercredi, les investisseurs se montrant prudents après le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, mais aussi l'intervention de Donald Trump à l'ONU. Dans les premiers ... Lire la suite
-
Légende du cinéma italien, l'actrice Claudia Cardinale, qui fut la muse des plus grands réalisateurs et l'incarnation d'une indomptable beauté, est morte mardi en France à l'âge de 87 ans. Italienne naturalisée française, Claudia Cardinale est décédée "auprès de ... Lire la suite
-
Sébastien Lecornu peut-il éviter une nouvelle journée de manifestations ? Le Premier ministre, toujours sans gouvernement et en quête de moyens pour boucler un budget, reçoit mercredi l'intersyndicale, qui lui demande des signes forts de rupture. A 10H30, CFDT, ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi sur fond d'inquiétude sur les perspectives économiques aux Etats-Unis et après un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) jugé prudent. D'après les premières ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer