La FDA américaine approuve le traitement d'Eli Lilly contre le cancer du sein avancé

(Ajoute les détails de la tarification de la thérapie au paragraphe 6) par Siddhi Mahatole et Padmanabhan Ananthan

Eli Lilly LLY.N a déclaré jeudi que la Food and Drug Administration américaine avait approuvé son traitement pour une forme de cancer du sein avancé chez les patients adultes ayant reçu un traitement antérieur.

Le traitement, Inluriyo, a été approuvé sur la base des données d'un essai de stade avancé dans lequel les patients avaient 38% de chances en moins de voir leur cancer progresser ou de mourir par rapport à ceux qui recevaient un traitement standard, a déclaré le fabricant de médicaments.

Le cancer du sein métastatique, également appelé cancer du sein de stade IV, survient lorsque la maladie s'est propagée au-delà du sein et des ganglions lymphatiques voisins vers d'autres parties du corps, le plus souvent les os, les poumons, le foie ou le cerveau.

Certains cancers du sein développent des mutations ESR1, qui rendent les récepteurs d'œstrogènes trop actifs. Ces récepteurs contribuent normalement à réguler la croissance cellulaire, mais lorsqu'ils sont mutés, ils peuvent favoriser la progression du cancer.

Inluriyo est conçu pour cibler ces récepteurs hyperactifs en se liant au récepteur d'œstrogène, en bloquant son activité et en le décomposant pour aider à ralentir la propagation de la maladie.

Le traitement devrait être disponible aux États-Unis dans les prochaines semaines, au prix de 22 500 dollars par 28 jours pour la dose de 400 mg, a indiqué la société à Reuters dans un courriel.

L'étiquette du médicament comporte une mise en garde contre la toxicité embryo-fœtale, c'est-à-dire les dommages potentiels causés aux embryons et aux fœtus en développement par l'exposition au médicament pendant la grossesse.

Dans l'essai de phase avancée, les patients sous Inluriyo ont passé en moyenne 5,5 mois sans que leur cancer ne s'aggrave, contre 3,8 mois avec d'autres traitements, a indiqué la société.

Le traitement oral uniquotidien est recommandé à la dose de 400 mg, administrée en deux comprimés de 200 mg pris à jeun, soit deux heures avant ou une heure après un repas.

Le médicament est également testé dans le cadre d'un essai de phase avancée en association avec l'abemaciclib d'Eli Lilly pour le traitement du cancer du sein avancé et en tant que traitement adjuvant pour les maladies à un stade précoce.