SANOFI RACHÈTE PRINCIPIA BIOPHARMA POUR 3,68 MILLIARDS DE DOLLARS PARIS (Reuters) - Sanofi a annoncé lundi dans un communiqué qu'il allait acquérir Principia Biopharma, entreprise spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies auto-immunes et allergiques. L'opération, via un rachat de la totalité des actions en circulation au prix de 100 dollars l'action, représente une transaction en numéraire valorisée approximativement à 3,68 milliards de dollars (3,1 milliards d'euros) et devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2020. Cette opération a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Sanofi et de Principia, est-il précisé dans le communiqué du laboratoire pharmaceutique français. "Cette acquisition fait progresser la transformation en cours de notre R&D qui a pour but d'accélérer le développement des médicaments les plus prometteurs pour répondre aux besoins des patients", a déclaré Paul Hudson, directeur général de Sanofi, cité dans ce communiqué. (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.76%