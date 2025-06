Sanofi: publie des résultats positifs pour Dupixent information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 12:29









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que les premiers résultats de l'étude ouverte de phase 4 DISCOVER sur Dupixent (dupilumab) ont été présentés lors de la conférence RAD 2025. Cette étude évalue l'efficacité de Dupixent chez des adultes et adolescents atteints de dermatite atopique modérée à sévère avec une peau de couleur.



La dermatite atopique est une maladie chronique avec une inflammation de type 2 sous-jacente qui affecte de manière disproportionnée les communautés de couleur.



L'étude, menée auprès de 120 patients (dont 82 % de Noirs), montre une amélioration significative des signes et symptômes de la maladie, notamment une réduction des démangeaisons, de la sécheresse cutanée et de la dyspigmentation, problématiques particulièrement marquées dans cette population.



Dupixent a permis d'améliorer de 75 % ou plus la gravité globale de la maladie, critère d'évaluation principal, chez plus des trois quarts des patients traités. Les patients ont constaté une réduction substantielle de l'hyperpigmentation, de la peau sèche et des démangeaisons par rapport à la ligne de base.



Andrew Alexis, professeur de dermatologie clinique à Weill Cornell Medicine, souligne que 'les résultats de l'étude DISCOVER ont montré que les patients atteints de dermatite atopique et de peau foncée ont non seulement constaté une réduction de la gravité de la maladie et des démangeaisons, mais aussi une amélioration dans des domaines particulièrement préoccupants, notamment la dyspigmentation et la peau sèche'.





Valeurs associées SANOFI 87,6600 EUR Euronext Paris -0,85%