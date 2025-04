Sanofi: publication positive sur le tolebrutinib dans le NEJ information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la publication dans le NEJM des résultats de l'étude de phase 3 HERCULES, montrant que le tolebrutinib retarde la progression du handicap chez les personnes présentant une sclérose en plaques (SEP) secondairement progressive sans poussées.



Selon lui, le tolebrutinib a le potentiel d'être 'le premier médicament pouvant moduler les déclencheurs immunologiques de l'inflammation chronique derrière la barrière hémato-encéphalique, qui sont les principales causes de l'accumulation du handicap dans la SEP'.



Sanofi ajoute qu'il fait l'objet d'un examen prioritaire aux États-Unis pour une décision de la FDA attendue le 28 septembre, et qu'une soumission réglementaire est actuellement examinée dans l'UE pour une décision attendue au premier trimestre 2026.





