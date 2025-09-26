 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sanofi proposera tous ses produits d'insuline pour 35 dollars par mois aux États-Unis
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant français de médicaments Sanofi SASY.PA a déclaré vendredi qu'il offrirait un mois d'approvisionnement de l'un de ses produits d'insuline pour 35 dollars à tous les patients aux États-Unis avec une ordonnance valide, indépendamment de leur statut d'assurance.

Valeurs associées

SANOFI
77,8100 EUR Euronext Paris +0,37%
A lire aussi

  • ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )
    Légère baisse du nombre de chômeurs (catégorie A) en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.09.2025 15:19 

    Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégorie A (sans activité) affiche une légère baisse (-0,3%) en août par rapport au mois précédent, selon les données publiées vendredi par le service statistique du ministère du Travail (Dares). En ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BILL PUGLIANO )
    Voitures électriques : Volkswagen suspend la production dans deux usines
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.09.2025 15:18 

    Le premier constructeur européen Volkswagen va suspendre de façon temporaire la production dans deux sites allemands consacrés aux modèles électriques, en réaction à une demande moins forte que prévu, a appris l'AFP vendredi. Volkswagen "interrompra la production ... Lire la suite

  • sanofi 2 (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Sanofi lance une offre mensuelle pour les diabétiques américains
    information fournie par AOF 26.09.2025 15:07 

    (AOF) - Sanofi a annoncé l’extension de son programme d’accessibilité financière sur son programme « Insulins Valyou Savings ». À partir du 1er janvier 2026, le programme du laboratoire français permettra aux patients américains, disposant d’une ordonnance valide, ... Lire la suite

  • louis-vuitton, vitrine, enseigne, entreprise, lvmh 2 (Crédits: Unsplash - Mal Querrer)
    Un rebond des valeurs du luxe possible d’ici la fin de l’année ?
    information fournie par Café de la Bourse 26.09.2025 14:50 

    Café de la Bourse analyse pourquoi la dynamique du secteur du luxe s'essouffle en 2025, quels leviers de croissance pourraient relancer l'industrie et si investir en Bourse dans le luxe via le meilleur courtier en ligne, le meilleur compte titres ou le meilleur ... Lire la suite

