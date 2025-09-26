Sanofi proposera tous ses produits d'insuline pour 35 dollars par mois aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant français de médicaments Sanofi SASY.PA a déclaré vendredi qu'il offrirait un mois d'approvisionnement de l'un de ses produits d'insuline pour 35 dollars à tous les patients aux États-Unis avec une ordonnance valide, indépendamment de leur statut d'assurance.