Sanofi propose d'acquérir Kiadis pour €308 millions

PARIS, 2 novembre (Reuters) - Sanofi SASY.PA va acquérir Kiadis Pharma KDS pour environ 308 millions d'euros, annoncent les deux groupes lundi dans un communiqué. Le laboratoire français propose d'acquérir la totalité des actions de Kiadis au prix unitaire de 5,45 euros, ce qui représente une prime de 272% par rapport au cours de clôture de Kiadis vendredi. (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

