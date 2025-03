Sanofi: procédure accélérée de la FDA dans la chlamydiose information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a accordé une procédure accélérée à son candidat-vaccin à ARNm pour la prévention de la chlamydiose, une infection bactérienne courante de l'appareil reproducteur qui peut provoquer une infertilité et des complications obstétricales.



'En 2020, 129 millions de contaminations ont été recensées dans le monde et les taux d'infection les plus élevés ont été observés parmi les adolescents et les jeunes adultes (âgés de 15 à 29 ans)', souligne le géant français de la santé.



Ayant le potentiel de répondre à un besoin de santé publique encore non pourvu, le candidat-vaccin est conçu pour protéger contre les infections primitives des voies génitales et les réinfections par la bactérie Chlamydia trachomatis.



Après un programme pré-clinique prometteur, Sanofi prévoit le lancement d'une étude clinique de phase I/II randomisée dans le but d'en évaluer l'immunogénicité et la sécurité, chez des adultes âgés de 18 à 29 ans. Celle-ci devrait débuter dans les prochains jours.





Valeurs associées SANOFI 103,7200 EUR Euronext Paris 0,00%