Sanofi: présente ses avancées en hémophilie à l'ISTH 2025 information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que de nouvelles données issues de 18 communications, dont cinq présentations orales, seront dévoilées lors du 33e congrès de l'International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), du 21 au 25 juin 2025 à Washington D.C.



Les nouvelles données confirmeront le potentiel du rilzabrutinib pour cibler la dérégulation immunitaire sous-jacente de la thrombopénie immunologique (ITP).



Trois présentations détailleront les résultats de l'étude de phase 3, incluant la réponse plaquettaire selon les critères de l'International Working Group. Rilzabrutinib est actuellement en cours d'examen réglementaire aux États-Unis, en Europe et en Chine, avec une décision attendue de la FDA le 29 août 2025.



Deux présentations orales porteront sur Qfitlia, première thérapie visant à réduire l'antithrombine (AT) dans l'hémophilie, en montrant la corrélation entre la baisse des niveaux d'AT et la protection contre les saignements.



Enfin, de nouvelles données de l'étude d'extension à long terme XTEND-ed confirment l'efficacité et la sécurité d'ALTUVIIIO dans le traitement des épisodes hémorragiques chez les patients adultes et pédiatriques atteints d'hémophilie A sévère, y compris en contexte chirurgical.





Valeurs associées SANOFI 88,0200 EUR Euronext Paris +0,61%