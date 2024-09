Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: présente les résultats d'une étude sur l'UCS information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 08:01









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que Dupixent apporte des améliorations significatives du prurit et de l'urticaire qui a été confirmées par une étude de phase III chez des patients présentant une urticaire chronique spontanée (UCS).



L'UCS est une maladie chronique de la peau qui provoque l'éruption soudaine de plaques d'urticaire invalidantes et des démangeaisons persistantes pouvant se répercuter sur la qualité de vie.



Cette deuxième étude pivot menée chez des patients n'ayant jamais été traités par un médicament biologique confirme les résultats de l'étude CUPID-A, a satisfait à son critère d'évaluation primaire et à ses principaux critères secondaires et montré qu'un traitement par Dupixent entraîne une réduction de près de 50 % des scores d'activité du prurit et de l'urticaire, comparativement à un placebo.



Aux États-Unis, plus de 300 000 personnes souffrent d'urticaire chronique spontanée (UCS) inadéquatement contrôlée par des antihistaminiques.



Ces données motiveront une nouvelle soumission réglementaire aux États-Unis d'ici à la fin de l'année. S'il est approuvé, Dupixent sera le premier médicament ciblé pour le traitement de l'UCS depuis dix ans.





