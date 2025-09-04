 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 705,78
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sanofi, plus forte baisse du CAC 40, SRD et SBF 120 à la mi-séance du jeudi 4 septembre 2025
information fournie par AOF 04/09/2025 à 12:11

(AOF) - Sanofi (-9,84% à 77,65 euros)

Sanofi dévisse et ferme la marche du CAC 40 depuis l'ouverture. Si l'amlitelimab a atteint tous les critères d'évaluation principaux et secondaires clés dans l'étude de phase 3 Coast 1 menée chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique (maladie cutanée), les analystes sont déçus par les résultats d'efficacité. Les résultats de l'étude étaient particulièrement attendus car l'amlitelimab est considéré comme le successeur de Dupixent, médicament phare du groupe pharmaceutique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 5ème groupe pharmaceutique mondial et 1er européen, créé en 1994 ;

- Ventes de 41,1 Mds€ provenant de 7 divisions : l’immunologie pour 33 %, les maladies rares pour 14 %, la neurologie pour 1 %, l’oncologie pour 2 %, les vaccins pour 4 % et les autres médi-caments (Lantus, Toujejo, Lovenox, Plavix, Thymoglobulin ,Praluent…) pour 46 % ;

- Part croissante des Etats-Unis (45 %) et du reste du monde (27 %) devant l’Europe (18 %);

- Ambition : positionnement d’une biopharmaceutique fondée sur la science, focalisée sur les médicaments & vaccins innovants, maintenant sa place de n° 1 mondial dans les vaccins et visant celle de n° 1 mondial en immunologie ;

- Capital éclaté (hors L’Oréal -9,4 % des actions avec 16,95 % des droits de vote- et les salariés -2,6 %), Frédéric Oudéa présidant le conseil de 17 administrateurs, Paul Hudson étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- allocation du capital en 4 parts : croissance organique, croissance externe, hausse continue, depuis 30 ans, du dividende puis rachats d’actions,

- productivité via la R&D et, dans les usines, via le digital (2 Mds€ d’économies),

- restructuration du portefeuille :

-enrichissement en produits biologiques,

- réduction d’1/3 des familles de produits en 2025, vs 2020, via les cessions de + 50 % du capital d’Opella, n°3 mondial des médicaments sans ordonnance, et des marques Aspégic, Kardégic,

- recherche focalisée sur 5 domaines : immunologie & inflammation avec objectif de devenir n° 1 mondial, oncologie, neurologie (scléroses…, maladies hématologiques rares & maladies rares puis vaccins, avec près de 100 projets en cours,

- innovation :

- développée en collaboration : Regeneron, Kymera, Teva, SKbioscience…,

- accélérée par les acquisitions –Kiadis, Biopharma, Kymab, WhiteLab genomics - et les partenariats -Ventyx, RadioMedix, MeiraGTx…,

- soutenue par les plateformes : petites molécules, anti-corps, protéines hémogénétiques, génomie artificielle… ;

- Stratégie environnementale Planet Mobilization visant la neutralité carbone en 2030 :

- 2030 : 100 % de consommation d’électricité durable contre 50 % en 2021,

- 2027 : élimination des emballages plastiques pour les vaccins,

- 2025 : écoconception de tous les nouveaux produits ;

- lignes de crédit indexées sur le développement durable ;

- Succès des 9 lancements 2024 apportant 11 % des ventes (ALTUVIIIO, Beyfortus, Cablivi…);

- Bilan sain avec un autofinancement libre de 6 Mds€ et une dette nette de 8,8 Mds€.

Défis

- Poursuite de la réduction de la dépendance à l’égard du Duxipent (29 des ventes) et sensibilité du résultat aux variations de changes ;

- Suivi des 5 médicaments « prioritaires » : Beyfortus, Amcenestrant (cancer du sein) en forte hausse, Fitusiran et Efanesoctocog (hémophilie) puis tolébrutinib (sclérose en plaques) ;

- Force du pipeline :

- en 2024, 5 résultats positifs en phase 3 : fitusiran, Dupixent, rilzabrutinib, tolebrutinib et Sarclisa et prochains lancements de phase 3 pour le Duvakitug et le SPO202,

- 2025 : 6 résultats de phase 3 et 7 attentes d’autorisation réglementaire,

- Après la cession de + 50 % du capital d’Opella, n°3 mondial des médicaments sans ordonnance, vitamines et compléments alimentaires ou minéraux ;

- Après des performances supérieures aux prévisions, objectifs 2025 : hausse des revenus proche de &0 % et fort rebond du bénéfice par action, dans le base de la fourchette 10 %-20 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 3,92 € et programme de 5 Mds€ de rachat d’actions.

Valeurs associées

SANOFI
77,1300 EUR Euronext Paris -10,44%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/09/2025 à 12:11:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

