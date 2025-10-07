Sanofi peut désormais commercialiser le vaccin Covid de Novavax dans l'UE
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 15:53
L'accord de collaboration et de licence entre les deux sociétés prévoit d'autres paiements potentiels, dont 25 MUSD pour un transfert d'autorisation similaire aux États-Unis et 75 MUSD pour le transfert de la technologie de production.
Novavax pourrait également recevoir jusqu'à 350 MUSD de paiements additionnels liés à des vaccins combinés et des redevances sur les ventes futures.
Selon le directeur général John C. Jacobs, cette opération 'renforce la stratégie de croissance de l'entreprise et l'accès mondial à notre vaccin protéique non à ARN messager'.
Valeurs associées
|84,4600 EUR
|Euronext Paris
|-1,54%
