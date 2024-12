Sanofi perd son directeur médical Dietmar Berger au profit de Gilead

(AOF) - Sanofi (-1,06% à 89,73 euros) est lanterne rouge du CAC 40 après que Gilead Sciences a annoncé aujourd'hui que Dietmar Berger, directeur médical de Sanofi depuis 2020, rejoindra ses équipes le 2 janvier 2025, en tant que directeur médical, membre de l'équipe de direction du groupe. Le Dr Berger succédera à Merdad Parsey qui était en poste depuis 2019: il assumera la responsabilité du portefeuille virologie, oncologie et maladies inflammatoires de Gilead et supervisera le développement et les affaires médicales de la société au niveau mondial.

" Le leadership exceptionnel de Dietmar dans le développement mondial de médicaments, son expérience dans la mise à disposition de thérapies transformationnelles et l'étendue et la profondeur de son expérience font de lui un choix idéal pour le poste de directeur médical de Gilead ", a déclaré Daniel O'Day, patron de Gilead. " Nous sommes ravis d'accueillir Dietmar chez Gilead à un moment où nous sommes prêts à étendre notre leadership en virologie et à exploiter notre potentiel considérable en oncologie et dans le domaine des maladies inflammatoires".