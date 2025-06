Sanofi, Partouche, Trigano, Worldline... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Affluent Medical

Avec le soutien de ses principaux actionnaires, Affluent Medical a étendu son horizon de trésorerie à fin 2025. La société de technologie médicale en phase clinique spécialisée dans le développement et l'industrialisation de dispositifs médicaux implantables et innovants a annoncé l'émission d'obligations convertibles pour un montant de 5,4 millions d'euros. Cette opération a été effectuée dans le cadre d'un contrat conclu avec les principaux actionnaires historiques : Truffle Capital, Financière Memnon, Hayk Holding Sarl, Madame Simone Merkle et Ginko Invest.

Axa

Axa a annoncé l'intégration des équipes de Réassurance Cédée du groupe Axa et d' Axa XL pour créer une équipe de Réassurance Cédée unifiée, effective à partir du 1er juillet 2025. " Cet alignement stratégique marque une étape clé dans l'engagement d'Axa envers des opérations rationalisées et une exécution stratégique cohésive ", explique l'assureur. L'équipe de Réassurance Cédée unifiée sera dirigée par Guy Van Hecke, qui continuera d'exercer ses fonctions de directeur de la Réassurance Cédée du groupe et directeur de la Réassurance Cédée pour Axa XL.

Crossject

Crossject a annoncé le " vif succès " de son augmentation de capital. Cette dernière a finalement été portée à 5,7 millions d'euros après exercice intégral de la clause d'extension. Pour la société pharmaceutique, ce financement est une étape importante dans les phases finales d'enregistrement de Zepizure, son traitement d'urgence dans la prise en charge des crises épileptiques basé sur l'auto-injecteur sans aiguille Zeneo.

Chargeurs

Compagnie Chargeurs Invest, via sa division Chargeurs Luxury Fibers, a signé un partenariat de long-terme avec SMCP pour l'approvisionnement en laine certifiée Nativa. Nativa est le modèle de référence en matière d'approvisionnement responsable en fibres. Il permet la garantie du bien-être animal, une bonne gestion des terres, un soutien aux communautés agricoles locales et une traçabilité des produits. SMCP intégrera cette matière première au sein de ses marques emblématiques : Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac.

Clariane

Clariane a annoncé le placement, avec succès, d'une émission obligataire non-sécurisée d'un montant total de 400 millions d'euros à échéance 5 ans, contribuant à allonger la maturité moyenne de sa dette, avec un coupon annuel de 7,875 %. Les investisseurs ont été au rendez-vous, car cette émission a été sursouscrite plus de trois fois. L'ex-Korian estime qu'avec la cession de Petits-fils le 12 juin dernier, il a finalisé avec six mois d'avance le plan de renforcement de sa structure financière qui visait notamment à restaurer son accès normalisé au financement.

Drone Volt

Drone Volt a remporté un contrat de prestations de services pour l'inspection de 70 manchons (des dispositifs utilisés pour connecter des conducteurs électriques) sur des lignes électriques à très haute tension, pour le compte d'un opérateur de réseau d'envergure internationale. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.

Ipsos

Ipsos annonce avoir finalisé l'acquisition de The BVA Family. "L'opération a été conclue après avoir satisfait à toutes les exigences réglementaires nécessaires, en particulier les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel en France, ainsi que l'obtention des autorisations des autorités de concurrence compétentes", a précisé le spécialiste des études de marché dans un communiqué. Pour le groupe, "cette acquisition représente une expansion significative en France et renforce sa position au Royaume-Uni et en Italie".

Lumibird

Lumibird a annoncé que sa filiale Lumibird Photonics Sweden AB a remporté un nouveau contrat auprès de Saab pour la fourniture de 57 télémètres laser VIDAR à l'Agence danoise d'acquisition et logistique de défense. Ces systèmes seront intégrés dans les systèmes de contrôle de tir naval déployés sur les frégates de la Marine royale danoise. Leur livraison est prévue entre 2025 et 2026.

Partouche

Groupe Partouche a dévoilé des résultats semestriels solides. Au premier semestre de son exercice 2024-2025, clos fin avril, a dégagé un Ebitda de 55,3 millions d'euros, en progression de 35,1 %. Parallèlement, le résultat opérationnel courant est passé de 15,5 à 24,3 millions d'euros, soit une progression de 56,9 %. De son côté, le bénéfice net a bondi de 77,2 %, à 12,6 millions d'euros. Enfin, le produit brut des jeux a augmenté de 4,2 %, à 361,5 millions d'euros, et le chiffre d'affaires a progressé de 5,7 %, à 233,3 millions d'euros.

Sanofi

L'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a accordé la désignation de médicament orphelin au Riliprubart de Sanofi. Il s'agit d'un traitement expérimental du rejet induit par des anticorps dans la transplantation d'organes solides. Le laboratoire français s'est vu accordé cette désignation car son traitement répond à un besoin critique non satisfait en médecine de transplantation, où le rejet induit par des anticorps reste un défi important sans aucun traitement disponible validé par la FDA.

Trigano

Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vinci

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d'actions, Vinci a annoncé la signature le 24 juin 2025 d'une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement. Selon les termes de cette convention, valable du 25 juin au 31 juillet 2025 au plus tard, le groupe de BTP et de concessions a donné mandat au prestataire d'acquérir pour son compte des actions Vinci dans la limite de 250 millions d'euros.

Vinpai

Vinpai, un spécialiste des ingrédients à base d'algues et de végétaux pour les industriels de l'agroalimentaire et de la cosmétique a annoncé le report du calendrier concernant l'acquisition par Camlin Fine Science Limited (CFSL) d'une participation majoritaire à son capital. Le report est dû à des démarches administratives qui prennent plus de temps que prévu, et ces dernières devraient être finalisées au plus tard d'ici à la fin du mois de juillet.

Worldline

Worldline a réagi à la publication d'articles par le réseau de journalisme européen EIC, qui évoquent le traitement de paiements pour des milliards d'euros de transactions qualifiées de " douteuses, voire frauduleuses " pendant une décennie. Elles auraient notamment été réalisées pour le compte notamment de casinos illégaux et groupes pornos controversés. Sa filiale belge est en particulier visée. Worldline a rappelé qu'il évoluait " dans un environnement réglementaire exigeant et en constante évolution, en particulier dans les secteurs HBR (High Business Risk), tels que les casinos en ligne, les plateformes de courtage en ligne ou les services de rencontres pour adultes ". Le spécialiste des paiements a ajouté avoir renforcé en 2023 son cadre de gestion des risques liés aux commerçants afin d'en assurer la totale conformité aux lois et réglementations.