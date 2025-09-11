Sanofi : Oddo BHF reste positif, mais abaisse sa cible
11/09/2025
'La valorisation reste attrayante au regard de sa croissance anticipée mais est pénalisée par un manque de confiance des investisseurs dans la capacité du groupe à renouveler en interne son portefeuille produits', juge l'analyste.
'Alors qu'un succès de tolebrutinib pourrait remédier aux craintes, un échec pourrait de nouveau fortement pénaliser le titre au-delà de son impact financier', prévient-il, considérant ainsi que 'les résultats de tolebrutinib prennent plus d'ampleur'.
Estimant que le PE 2026 de 9,6 fois représente une décote de 28% par rapport à ses pairs, alors qu'il modélise une croissance de 10% sur 2024/28, Oddo BHF juge que le PEG 'se révèle donc très bas, à seulement 0,9 fois contre 1,4 fois pour la médiane sectorielle'.
Valeurs associées
|81,1100 EUR
|Euronext Paris
|+1,03%
