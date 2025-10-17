Sanofi obtient une opinion positive du CHMP pour le Wayrilz
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 14:20
La TPI est une maladie caractérisée par un dérèglement immunitaire entraînant une faible numération plaquettaire à l'origine de divers symptômes hémorragiques et d'un risque de thromboembolie.
Au-delà des ecchymoses et des saignements, susceptibles d'inclure des épisodes potentiellement mortels comme une hémorragie intracrânienne, les personnes vivant avec une TPI peuvent également présenter une diminution de leur qualité de vie, notamment une fatigue physique et des troubles cognitifs.
L'avis favorable du CHMP repose sur les résultats d'une étude de phase 3 ayant montré un impact positif durable sur la numération plaquettaire, les saignements et d'autres symptômes.
Dans un communiqué, Sanofi indique que la décision finale de l'Union européenne est attendue dans les mois à venir.
Grâce à sa modulation multi-immunitaire, qui permet de traiter le dérèglement du système immunitaire, Wayrilz est également en cours d'étude pour diverses maladies rares, comme l'anémie hémolytique auto-immune à auto-anticorps chauds (wAHAI), la maladie liée aux IgG4 (IgG4-RD) et la drépanocytose (SCD).
Valeurs associées
|86,430 EUR
|Euronext Paris
|+0,12%
A lire aussi
-
L'une des plus grandes agences de notation a adressé un avertissement au nouveau gouvernement Lecornu en dégradant la note de la France vendredi, invoquant une incertitude "élevée" sur les finances publiques en dépit de la présentation d'un budget pour 2026. Moins ... Lire la suite
-
S&P Global Ratings a abaissé vendredi la note de crédit de la France à 'A+/A-1' contre 'AA-/A-1+', invoquant des risques accrus pour la consolidation budgétaire. L'agence maintient une perspective stable mais estime que, sans mesures supplémentaires pour réduire ... Lire la suite
-
Wall Street a terminé en hausse vendredi, les investisseurs évaluant les derniers propos du président américain Donald Trump sur la Chine, tandis que les résultats trimestriels des banques régionales ont atténué les inquiétudes liées au risque de crédit. L'indice ... Lire la suite
-
Sénégal: le massacre de tirailleurs par l'armée française en 1944 a été "prémédité" et "camouflé", selon un rapport officiel
Le massacre par l'armée française en 1944 au Sénégal de tirailleurs africains qui réclamaient leurs soldes a été "prémédité" et "camouflé", et son bilan est sans doute largement sous-estimé, dénonce un Livre blanc remis jeudi au président sénégalais, dont l'AFP ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer