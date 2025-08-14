Sanofi obtient un statut de médicament orphelin dans l'UE pour le rilzabrutinib
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 14:21
Cette décision s'appuie sur une étude de phase 2, ayant montré que le traitement par rilzabrutinib pendant 52 semaines permettait de réduire les poussées et d'autres marqueurs de la maladie, ainsi que le recours aux glucocorticoïdes.
Au cours actuel, la société présente un PER 2025 de 12x avec un rendement légèrement inférieur à 5%.
