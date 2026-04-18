Sanofi : Nuvaxovid montre meilleure tolérance que vaccin Moderna mNEXSPIKE en essai COMPARE phase 4

* Sanofi a présenté aujourd’hui à ESCMID résultats phase 4 COMPARE comparant Nuvaxovid à mNEXSPIKE chez 1 000 adultes aux États-Unis. * Étude a montré une meilleure tolérance de Nuvaxovid, avec moins d’effets indésirables ressentis et moins de perturbations des activités quotidiennes. * Critère principal atteint, avec une fréquence plus faible de réactions générales dans les sept jours suivant vaccination sous Nuvaxovid.

* Résultats ont aussi indiqué des symptômes modérés à sévères moins fréquents sous Nuvaxovid, renforçant profil de vaccin alternatif pour vaccination de routine. * Participants ayant reçu Nuvaxovid ont davantage déclaré vouloir reprendre même type de vaccin l’année suivante, signal favorable pour l’adhésion et la demande. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Sanofi SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604180600PRIMZONEFULLFEED1001176496) on April 18, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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