Sanofi: nouvelles données sur le VRS attendues à l'IDWeek

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce qu'elle présentera de nouvelles données sur Beyfortus (nirsevimab) lors de l'IDWeek 2024, démontrant l'efficacité et la sécurité de son traitement contre le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons.



Selon Thomas Triomphe, vice-président exécutif de Sanofi Vaccins, 'Beyfortus a démontré une efficacité de plus de 80 % dès sa première année d'implémentation'.



Plusieurs études indépendantes, notamment au Chili et en Espagne, confirmeront ces résultats pendant l'événement, assure le laboratoire.





