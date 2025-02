Sanofi: nouvelle approbation pour Sarclisa au Japon information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le Ministère japonais de la santé a approuvé son Sarclisa, en association avec le bortézomib, le lénalidomine et la dexaméthasone (schéma VRd), pour le traitement du myélome multiple nouvellement diagnostiqué (MMND) de l'adulte.



Cette approbation se fonde sur les résultats positifs de l'étude de phase III IMROZ ayant démontré que cette association a significativement amélioré la survie sans progression, comparativement au schéma VRd seulement chez les patients non éligibles à une greffe.



Elle offre ainsi aux patients atteints d'un MMND l'accès à de nouvelles options thérapeutiques. Au Japon, le Sarclisa a été mis sur le marché en août 2020 et approuvé en association avec quatre schémas thérapeutiques différents.





