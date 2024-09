Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: nouvelle approbation pour Dupixent au Canada information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé jeudi que son médicament-vedette Dupixent avait été approuvé au Canada pour le traitement des enfants âgés d'un an ou plus atteints d'oesophagite à éosinophiles.



Cette approbation vient élargir l'homologation initiale qui avait été accordée en mai 2023 par Santé Canada dans la même indication, mais pour les patients âgés de 12 ans ou plus pesant au moins 40 kg.



L'oesophagite à éosinophiles - une maladie chronique évolutive de l'oesophage - est causée par une inflammation qui endommage l'organe et en altère le fonctionnement, entraînant brûlures d'estomac, vomissements, refus de s'alimenter et retard de croissance.



Dupixent, un anticorps monoclonal entièrement humain, a été approuvé pour la première fois au Canada en 2017 pour le traitement des adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère.



Il s'agit de sa neuvième indication au Canada et de sa deuxième en gastroentérologie.





