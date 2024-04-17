Sanofi-Nouveaux résultats de phase II du Frexalimab pour la sclérose en plaques

Sanofi SA SASY.PA :
* NOUVEAUX RÉSULTATS DE PHASE II À 48 SEMAINES RELATIFS AU FREXALIMAB CONFORTENT LE POTENTIEL D'EFFICACITÉ DANS LE TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES
* LES DONNÉES MONTRENT QUE LE FREXALIMAB A LE POTENTIEL D'ÊTRE LE PREMIER DE SA CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE POUR LE TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES RÉCURRENTE-RÉMITTENTE
* 96 % DES PARTICIPANTS TRAITÉS PAR UNE DOSE ÉLEVÉE DE FREXALIMAB PAR VOIE INTRAVEINEUSE NE PRÉSENTAIENT PLUS AUCUNE NOUVELLE LÉSION EN T1 RÉHAUSSÉE PAR LE GADOLINIUM
* LEUR TAUX ANNUALISÉ DE RECHUTE S'ÉTABLISSAIT À 0,04 APRÈS 48 SEMAINES DE TRAITEMENT
* SANOFI A DÉBUTÉ DES ESSAIS CLINIQUES INTERNATIONAUX DE PHASE III DU FREXALIMAB DANS LE TRAITEMENT DE LA SEP RÉCURRENTE-RÉMITTENTE ET DE LA SEP SECONDAIREMENT PROGRESSIVE
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(Rédaction de Gdansk)
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