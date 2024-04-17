 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
APR 24 CAC 40 Index (10x)
7 967.00
+0.37%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
APR 24 CAC 40 Index (10x)
7 967.00
+0.37%
Indices
 
Chiffres-clés
 

Sanofi-Nouveaux résultats de phase II du Frexalimab pour la sclérose en plaques
information fournie par Reuters17/04/2024 à 07:06

Sanofi SA SASY.PA :

* NOUVEAUX RÉSULTATS DE PHASE II À 48 SEMAINES RELATIFS AU FREXALIMAB CONFORTENT LE POTENTIEL D'EFFICACITÉ DANS LE TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

* LES DONNÉES MONTRENT QUE LE FREXALIMAB A LE POTENTIEL D'ÊTRE LE PREMIER DE SA CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE POUR LE TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES RÉCURRENTE-RÉMITTENTE

* 96 % DES PARTICIPANTS TRAITÉS PAR UNE DOSE ÉLEVÉE DE FREXALIMAB PAR VOIE INTRAVEINEUSE NE PRÉSENTAIENT PLUS AUCUNE NOUVELLE LÉSION EN T1 RÉHAUSSÉE PAR LE GADOLINIUM

* LEUR TAUX ANNUALISÉ DE RECHUTE S'ÉTABLISSAIT À 0,04 APRÈS 48 SEMAINES DE TRAITEMENT

* SANOFI A DÉBUTÉ DES ESSAIS CLINIQUES INTERNATIONAUX DE PHASE III DU FREXALIMAB DANS LE TRAITEMENT DE LA SEP RÉCURRENTE-RÉMITTENTE ET DE LA SEP SECONDAIREMENT PROGRESSIVE

Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
Euronext Paris 0.00%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank