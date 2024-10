Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: négociations confirmées pour céder Opella information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce être entré en négociations exclusives pour la cession potentielle à CD&R d'une participation de contrôle de 50% dans Opella, une opération à laquelle Bpifrance devrait participer en devenant actionnaire minoritaire à hauteur d'environ 2%.



En cédant ainsi le numéro 3 mondial des médicaments sans ordonnance, vitamines, minéraux et compléments alimentaires, Sanofi 'deviendrait une biopharma concentrée sur la science et déterminée à délivrer des médicaments et des vaccins innovants aux patients'.



La valorisation d'Opella est basée sur une valeur d'entreprise d'environ 16 milliards d'euros. La finalisation de la transaction envisagée, soumise à des accords définitifs, ainsi qu'aux conditions et approbations usuelles, est prévue au plus tôt pour le deuxième trimestre 2025.



En conséquence, Sanofi revoit à la hausse ses prévisions de BNPA des activités 2024. Selon le nouveau périmètre, excluant Opella, il l'attend en croissance à un pourcentage au moins dans le bas de la fourchette à un chiffre à taux de changes constants.





