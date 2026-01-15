Le logo de Sanofi à l'usine Sanofi Pasteur de Marcy-l'Etoile, près de Lyon

Sanofi a annoncé jeudi l'approbation par ‍l'Administration nationale chinoise des produits médicaux de deux médicaments sous ‌licence, Myqorzo pour la cardiomyopathie hypertrophique obstructive et de ​Redemplo pour le syndrome de ⁠chylomicronémie familiale.

"Nous sommes heureux de proposer Myqorzo et Redemplo ⁠aux ‍patients de la Grande Chine. ⁠Ces deux médicaments représentent des progrès importants dans les options ​de traitement et répondent à des besoins médicaux non satisfaits ⁠chez les personnes atteintes ​de pathologies complexes", a déclaré ​Olivier ​Charmeil, vice-président exécutif, Médecine générale de ​Sanofi, ⁠dans un communiqué.

Myqorzo (aficamten) aide à traiter la cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHo), tandis que Redemplo (plozasiran) est destiné aux ‌patients atteints de chylomicronémie familiale (SCF), une maladie sévère et rare, selon le communiqué de Sanofi.

