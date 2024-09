Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: mécénat avec l'Université Paris-Saclay information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - Sanofi devient membre fondateur de la Fondation de l'Université Paris-Saclay et apporte son soutien financier dans le cadre d'une convention de mécénat.



D'une valeur d'un million d'euros sur quatre ans, ce financement bénéficiera notamment à deux projets de la Fondation de l'Université Paris-Saclay.



Un premier projet ambitionne de faire progresser les connaissances dans le domaine des maladies rares et respiratoires et un deuxième projet a pour objectif de lutter plus efficacement contre la falsification de médicaments.



Audrey Duval, Présidente, Sanofi France a déclaré: ' Nous sommes très fiers de nous associer une fois de plus avec l'Université Paris-Saclay, cette fois autour de ce mécénat, qui est une opportunité unique de mettre les expertises pluridisciplinaires de nos équipes en synergie autour de thématiques communes qui nous sont chères, que ce soit la recherche de nouveaux traitements, comme la lutte contre leur falsification.'





