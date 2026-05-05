Sanofi, LVMH, Alstom... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Abivax

Abivax annonce la conclusion d'un contrat d'acquisition portant sur les certificats de royalties émis en septembre 2022, devant être partiellement payés en actions, et en conséquence, les modalités définitives de l'émission de 45 MUSD d'American Depositary Shares (ADS).

Alstom

Alstom annonce avoir signé un contrat d'une valeur de 295 MEUR avec les Transports publics de la région lausannoise pour moderniser la ligne de métro m2 de Lausanne, épine dorsale des transports publics de la région lausannoise, en Suisse romande.

Axa

L'assureur dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Bénéteau

Le groupe nautique enregistre un début d'année solide, porté par ses nouveaux modèles et un effet de décalage de livraisons. La visibilité reste toutefois conditionnée à l'évolution du contexte au Moyen-Orient.

Bilendi

Le spécialiste des études de marché et de la collecte de données a démarré l'année 2026 sur une note positive. Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 20,8 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, affichant une progression de +5,6%.

Bonduelle

Le groupe spécialisé dans la transformation industrielle des légumes annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Coface

La compagnie d'assurance-crédit Coface annonce la nomination de Katarzyna Kompowska au poste de directrice des partenariats stratégiques, couvrant l'ensemble des lignes de métier du groupe, une nomination effective à compter du 1er mai 2026.

Delfingen

Le spécialiste des solutions de protection des câblages en environnement très contraignant publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Elis

Le chiffre d'affaires atteint 1 180,5 millions d'euros au 1er trimestre 2026, en croissance de +4,3% en données publiées, dont +3,1% de croissance organique, +1,0% liés aux acquisitions et +0,2% d'effet de change.

Fermentalg

Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Figeac Aéro

Le sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique divulguera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

JCDecaux

Le spécialiste de la communication extérieure présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Icape

Le distributeur de cartes de circuits imprimés annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

LVMH

Face au ralentissement du luxe, LVMH envisage de céder plusieurs marques jugées moins stratégiques, selon les informations du Financial Times. Le groupe contrôlé par Bernard Arnault veut concentrer ses moyens sur ses moteurs de profit, comme Louis Vuitton et Dior.

Nanobiotix

Nanobiotix annonce l'acceptation par la FDA américaine d'un amendement au protocole de l'étude mondiale de phase 3 sur le cancer de la tête et du cou NANORAY-312, un amendement qui, selon lui, pourrait accélérer et étendre la voie globale d'enregistrement de JNJ-1900 (NBTXR3).

NRJ Group

Le groupe audiovisuel diffusera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Oeneo

Le groupe spécialisé en tonnellerie et bouchage du vin présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Rubis

Rubis affiche un chiffre d'affaires de 1 792 MEUR au titre des trois premiers mois de 2026, en croissance de 6% en comparaison annuelle, précisant ne pas avoir été affecté par la situation en cours au Moyen-Orient en mars 2026.

Saint-Gobain

Le groupe a annoncé la signature d'un accord définitif avec la société brésilienne Tauá Partners pour la cession de Telhanorte, sa chaîne de distribution de matériaux de construction.

Sanofi

Le laboratoire français a annoncé un investissement de 294 millions de dollars canadiens pour agrandir son centre d'excellence mondial en intelligence artificielle à Toronto, au Canada.

Sodexo

Sodexo annonce s'être vu attribuer un nouveau contrat de services de "facilities management" pour les villages d'hébergement en rotation (FIFO), les logements résidentiels et les sites opérationnels de Rio Tinto dans la région du Pilbara, en Australie-Occidentale.

Trigano

Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs annoncera ses résultats du premier semestre.

Vicat

Le cimentier français Vicat a publié un chiffre d'affaires de 922 millions d'euros pour le premier trimestre 2026. Malgré des vents contraires sur les changes, le groupe affiche une croissance organique solide et ajuste son organisation géographique pour soutenir ses ambitions à l'horizon 2026.

Vinci

Le géant français de la construction et des concessions a lancé une augmentation de capital réservée aux employés de ses filiales étrangères.

Viridien

L'ex-CGG Veritas divulguera ses résultats du premier trimestre.