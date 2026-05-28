Sanofi-Le venglustat accepté pour un examen prioritaire aux USA
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 07:28

Sanofi SA SASY.PA :

* LE VENGLUSTAT A ÉTÉ ACCEPTÉ POUR UN EXAMEN PRIORITAIRE AUX ÉTATS-UNIS AFIN DE TRAITER LA MALADIE DE GAUCHER DE TYPE 3

* SI APPROUVÉ, LE VENGLUSTAT DEVIENDRAIT LE PREMIER TRAITEMENT DISPONIBLE AUX USA POUR TRAITER LES MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES DE LA MG3

* POURSUIVRA D'AUTRES DÉMARCHES RÉGLEMENTAIRES À L'ÉCHELLE MONDIALE POUR LE VENGLUSTAT DANS LE CADRE DE LA MG3 EN 2026.

Texte original nGNE2NQ904

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
76,0100 EUR Euronext Paris -1,46%
