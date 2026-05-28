Sanofi-Le venglustat accepté pour un examen prioritaire aux USA

Sanofi SA SASY.PA :
* LE VENGLUSTAT A ÉTÉ ACCEPTÉ POUR UN EXAMEN PRIORITAIRE AUX ÉTATS-UNIS AFIN DE TRAITER LA MALADIE DE GAUCHER DE TYPE 3
* SI APPROUVÉ, LE VENGLUSTAT DEVIENDRAIT LE PREMIER TRAITEMENT DISPONIBLE AUX USA POUR TRAITER LES MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES DE LA MG3
* POURSUIVRA D'AUTRES DÉMARCHES RÉGLEMENTAIRES À L'ÉCHELLE MONDIALE POUR LE VENGLUSTAT DANS LE CADRE DE LA MG3 EN 2026.
Texte original nGNE2NQ904
(Rédaction de Gdansk)
