Sanofi: le site américain de Ridgefield cédé à Thermo Fisher

(Zonebourse.com) - Le fabricant américain d'appareils médicaux Thermo Fisher a annoncé mercredi qu'il allait racheter à Sanofi son site de production de Ridgefield (New Jersey) où le groupe continuera de fabriquer des médicaments pour le compte du laboratoire français.



Dans un communiqué, Thermo Fisher indique qu'il compte agrandir l'usine afin de répondre à la demande grandissante des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques en matière de capacités de production basées aux Etats-Unis.



Chez Sanofi, on explique que l'extension de ce partenariat stratégique de long terme avec Thermo Fisher va lui permettre d'assurer son approvisionnement en produits de haute qualité tout en maintenant son engagement vis-à-vis de l'industrie manufacturière américaine.



Le site de Ridgefield est une usine moderne spécialisée dans le remplissage stérile, la finition et le conditionnement, disposant d'une équipe expérimentée de plus de 200 personnes appelée à rejoindre les effectifs de Thermo Fisher à compter de la finalisation de l'opération, prévue d'ici à la fin de l'année.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.







