Sanofi-Le Nexviazyme atteint tous les critères d’évaluation principaux et secondaires en phase III sur la forme infantile de la maladie de Pompe

Sanofi SA SASY.PA :
* LE NEXVIAZYME ATTEINT TOUS LES CRITÈRES D'ÉVALUATION PRINCIPAUX ET SECONDAIRES DANS UNE ÉTUDE DE PHASE III SUR LA FORME INFANTILE DE LA MALADIE DE POMPE
* CES DONNÉES VIENDRONT ÉTAYER UNE DEMANDE D'EXTENSION D'INDICATION AUX ÉTATS-UNIS, ATTENDUE AU COURS DU S2 2026
Texte original nGNE6kFrCy Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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