Sanofi : le fonds français PAI Partners relève son offre sur Opella (Doliprane)

(AOF) - Le conseil d’administration de Sanofi (+0,70% à 101,08 euros) a reçu ce matin une nouvelle offre du fonds français PAI Partners pour racheter Opella, son activité de santé grand public qui commercialise notamment le Doliprane, selon une information de presse confirmée à AOF. La nouvelle offre dépasserait la précédente de 200 millions d’euros et serait valable jusqu’à dimanche soir, précise Le Figaro. Sanofi a annoncé vendredi dernier avoir engagé des négociations avec le fonds américain Clayton Dubilier & Rice, suscitant un tollé dans le monde politique et syndical.

Selon "Le Figaro" qui y a eu accès, la nouvelle offre de PAI Partners lui permettrait d'être mieux-disant et répondrait à la plupart des garanties réclamées par le gouvernement, à savoir conserver en France le siège social d'Opella, ainsi que ses principaux organes de décision. PAI Partners promet de "maintenir l'emploi à un niveau constant" sur les sites de production français de Compiègne et de Lisieux et de "développer l'investissement" sur ces deux sites de production français, "notamment à travers un plan d'investissement d'au moins 60 millions d'euros sur 5 ans."

PAI envisagerait mettre en place un plan d'actionnariat salarié ouvert à tous les salariés, le renforcement des capacités de R&D du site de Compiègne qui deviendrait le pôle mondial de R&D d'Opella. Les médicaments Opella seraient fabriqués en priorité dans les usines du groupe au lieu d'être externalisées. PAI viserait des augmentations à deux chiffres des volumes produits sur les deux sites français.

Le fonds promet également de privilégier l'approvisionnement auprès de fournisseurs français et la production de produits finis destinés au marché français. Il tolérerait enfin une entrée de Bpifrance au capital d'Opella.

