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Sanofi-Le Dupixent obtient des améliorations significatives chez les patients atteints de pemphigoïde bulleuse
information fournie par Reuters 11/09/2024 à 07:09

Sanofi SA SASY.PA :

* DUPIXENT EST LE PREMIER ET LE SEUL AGENT BIOLOGIQUE À OBTENIR DES AMÉLIORATIONS SIGNIFICATIVES DE LA RÉMISSION DE LA MALADIE ET DES SYMPTÔMES DANS L'ÉTUDE PIVOT SUR DES PATIENTS ATTEINTS DE PEMPHIGOÏDE BULLEUSE

* UNE ÉTUDE PIVOT SUR LE DUPIXENT (DUPILUMAB) (ADEPT) DANS LA PEMPHIGOÏDE BULLEUSE (PB) A SATISFAIT AUX CRITÈRES D’ÉVALUATION PRINCIPAUX ET À TOUS LES CRITÈRES D’ÉVALUATION SECONDAIRES CLÉS ÉVALUANT SON UTILISATION EXPÉRIMENTALE CHEZ LES ADULTES ATTEINTS D’UNE MALADIE MODÉRÉE À SÉVÈRE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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