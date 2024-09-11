Sanofi-Le Dupixent obtient des améliorations significatives chez les patients atteints de pemphigoïde bulleuse

Sanofi SA SASY.PA :
* DUPIXENT EST LE PREMIER ET LE SEUL AGENT BIOLOGIQUE À OBTENIR DES AMÉLIORATIONS SIGNIFICATIVES DE LA RÉMISSION DE LA MALADIE ET DES SYMPTÔMES DANS L'ÉTUDE PIVOT SUR DES PATIENTS ATTEINTS DE PEMPHIGOÏDE BULLEUSE
* UNE ÉTUDE PIVOT SUR LE DUPIXENT (DUPILUMAB) (ADEPT) DANS LA PEMPHIGOÏDE BULLEUSE (PB) A SATISFAIT AUX CRITÈRES D’ÉVALUATION PRINCIPAUX ET À TOUS LES CRITÈRES D’ÉVALUATION SECONDAIRES CLÉS ÉVALUANT SON UTILISATION EXPÉRIMENTALE CHEZ LES ADULTES ATTEINTS D’UNE MALADIE MODÉRÉE À SÉVÈRE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer