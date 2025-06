Sanofi : le Dupixent meilleur qu'un produit concurrent dans la RSCaPN et l'asthme

(AOF) - Sanofi et Regeneron ont publié des résultats positifs issus de l’étude de phase 4 Everest effectuée chez des adultes atteints de rhinosinusite chronique sévère avec polypes nasaux (RSCaPN) et d’asthme coexistant. Le Dupixent a présenté de meilleures performances que le Xolair, du concurrent Novartis, pour tous les critères d’évaluation principaux et secondaires de l’efficacité de la RSCaPN, ainsi que pour tous les critères liés à l’asthme.

En outre, le Dupixent développé par Sanofi et Regeneron a présenté de meilleures performances que le Xolair dans l'amélioration des signes et symptômes clés tels que la taille des polypes nasaux et le sens de l'odorat dans la RSCaPN, ainsi que la fonction pulmonaire et le contrôle de la maladie dans l'asthme, avec des améliorations rapides observées dès les 4 premières semaines.