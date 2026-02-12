Sanofi: le directeur général Paul Hudson non reconduit, va quitter ses fonctions

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le directeur général de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions le 17 février, le conseil d’administration du groupe ayant décidé mercredi de ne pas renouveler son mandat d’administrateur, a annoncé jeudi le géant pharmaceutique mondial.

L'actuelle patronne du groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA, Belén Garijo, a été nommée directrice générale par le conseil d’administration et "elle prendra ses fonctions à l’issue de l’assemblée générale du groupe qui se tiendra le 29 avril 2026", a ajouté Sanofi.

Dans l’intervalle, Olivier Charmeil, vice-president executif Médecine Générale et membre du Comité exécutif depuis 2011, assurera les fonctions de directeur général par intérim, selon le communiqué.

"Belén Garijo apportera une rigueur accrue à la mise en œuvre de la stratégie de Sanofi et accélérera la préparation de l’avenir du groupe",

Sanofi cherche à mettre au point de nouveaux médicaments pour prendre le relais de son produit phare, l'anti-inflammatoire Dupixent qui a atteint plus de 15 milliards de ventes l'an dernier mais qui perdra son brevet dans 5 ans au plus tôt.

La priorité de Belén Garijo, docteure en médecine et de nationalité espagnole, sera "de renforcer la productivité, la gouvernance et la capacité d’innovation de la Recherche & Développement", poursuit le communiqué.