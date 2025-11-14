Sanofi-Le CHMP approuve Teizeild pour une autorisation de mise sur le marché dans l’UE

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Shein a promis de redynamiser les centres-villes, mais la boutique éphémère ouverte par le géant asiatique cet été à Dijon n'a "rien apporté sauf du brouhaha parasitaire", relèvent les commerçants du cœur historique huppé dijonnais, où la marque veut s'implanter ...
"Changement de dimension", "bascule criminelle": Marseille est vendredi sous le choc après le meurtre d'un deuxième frère d'Amine Kessaci, militant écologiste de 22 ans engagé dans la lutte contre le narcobanditisme, le parquet n'excluant pas l'hypothèse d'un assassinat ...
Les millions de tonnes de Co2 qu'elle relâche dans l'atmosphère pourraient disparaître, enfouies sous la Méditerranée: la plus grande cimenterie de France, située en Isère (sud-est), prépare sa mue en industrie "zéro émission" à l'horizon 2030. L'usine du cimentier ...
information fournie par AFP Video•14.11.2025•13:15•
Ils traquent les insectes à la jumelle "thermographique": des apiculteurs alsaciens se démènent pour débusquer les nids de frelons asiatiques, une espèce invasive, prédatrice des abeilles, dont le nombre a explosé depuis deux ans.
