Sanofi laisse entrevoir son intérêt pour des opérations de plus grande envergure et relève ses objectifs de croissance pour 2026 sous la houlette de son nouveau directeur général, M. Garijo

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* La société pourrait envisager d'acquérir des traitements « révolutionnaires » dans le domaine des maladies rares

* Le cours de l'action progresse de 5 % après la révision à la hausse des objectifs de croissance pour 2026

* Sanofi publie un chiffre d'affaires et un bénéfice au troisième trimestre supérieurs aux prévisions des analystes

(Mise à jour des cours de l'action et ajout d'un commentaire d'investisseur aux paragraphes 11 et 13)

par Bhanvi Satija

Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi SASY.PA a déclaré vendredi qu’il était prêt à conclure des accords de plus grande envergure afin de reconstituer son portefeuille de médicaments expérimentaux en vue d’une croissance future sous la direction de sa nouvelle directeur général, Belen Garijo.

L'action de la société a progressé de plus de 5 % et figurait parmi les plus fortes hausses en Europe, la société ayant relevé ses objectifs de croissance pour 2026 pour la deuxième fois cette année.

Mme Garijo, qui a pris la tête de l’entreprise en mai, a pour mission de tracer la trajectoire de croissance de Sanofi au-delà du début des années 2030, lorsque son médicament phare contre l’asthme, le Dupixent, perdra son exclusivité de brevet.

Vendredi, le directeur financier François Roger a déclaré que la société s’intéressait de plus en plus aux opérations lui permettant d’accéder à des médicaments en phase avancée de développement ou à des produits déjà commercialisés, et qu’elle envisagerait des acquisitions d’une valeur supérieure à sa fourchette habituelle de 2 à 5 milliards de dollars.

« Ces actifs sont plus coûteux », a-t-il déclaré aux journalistes après la publication des résultats du troisième trimestre.

Il a précisé que Sanofi resterait fidèle aux domaines dans lesquels elle opère déjà: l’immunologie, les maladies rares et les vaccins.

« Nous pourrions envisager ce que nous appelons des "espaces blancs" ou des projets ambitieux répondant à des besoins médicaux non satisfaits », a ajouté M. Roger.

LA NOUVELLE directeur général A PROMIS UNE PRISE DE DÉCISION PLUS RAPIDE

Depuis sa prise de fonction, Mme Garijo a lancé une revue stratégique et promis aux investisseurs une accélération du processus décisionnel. Elle a également remanié son comité exécutif afin d’élargir le rôle de M. Roger pour y inclure le développement commercial, et a recruté Paulo Fontoura, ancien cadre de Roche, pour diriger la R&D.

Les analystes estiment que Sanofi dispose d’environ 20 milliards d’euros à consacrer à des acquisitions et pensent que le groupe devra en utiliser une partie avant la publication prévue en 2027 d’une série de données issues d’essais cliniques de phase avancée.

« La direction a compris l’urgence de la situation et Belen agit rapidement », a déclaré Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, actionnaire de Sanofi.

Au début du mois, Sanofi a conclu un partenariat élargi avec son partenaire américain Regeneron REGN.O , d’une valeur pouvant atteindre 8 milliards de dollars , afin de développer conjointement quatre nouveaux médicaments et de régler un litige antérieur.

« À court terme, je me concentre sur une éventuelle opération de fusion-acquisition, qui, je suppose, aura lieu plutôt tôt que tard », a déclaré M. Manns, ajoutant qu’il suivrait de près les précisions que M. Fontoura donnerait lors de la conférence téléphonique prévue plus tard dans la journée.

PERSPECTIVES REVISÉES À LA HAUSSE, RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE SUPÉRIEURS AUX PRÉVISIONS

La société a indiqué qu’elle tablait désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires et de son bénéfice par action cette année, respectivement comprise entre le bas et le milieu de la fourchette des « low-teens » et « mid-teens », grâce aux ventes soutenues de Dupixent et à la maîtrise des coûts.

Auparavant, elle tablait sur une croissance du chiffre d’affaires de 10 % à taux directeur constant, et sur une progression du bénéfice par action légèrement supérieure à celle du chiffre d’affaires. Au moins trois analystes ont estimé que cette révision à la hausse relèverait le consensus du marché concernant les résultats annuels de Sanofi.

La société se concentre sur « la rentabilité plutôt que sur la restructuration », a déclaré Roger, ajoutant que Sanofi investissait massivement dans l’intelligence artificielle pour la R&D, ce qui, selon elle, pourrait réduire certains délais de développement.

Sanofi a identifié les domaines dans lesquels elle peut agir plus rapidement et mieux exécuter ses projets, a-t-il précisé, et s’attèle à simplifier ses processus et sa gouvernance.

Le laboratoire pharmaceutique français a publié un résultat d’exploitation au troisième trimestre, indicateur de rentabilité, de 5,43 milliards d’euros, alors que le marché s’attendait à 4,32 milliards d’euros.

Les bénéfices ont été soutenus par une part plus importante des ventes provenant de ses nouveaux lancements, notamment le traitement de l’hémophilie A ALTUVIIIO, ainsi que par de meilleurs prix après remises.

Le chiffre d’affaires total s’est élevé à 14,44 milliards d’euros, en hausse de 14,3 % à taux directeur constants, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 13,25 milliards d’euros. Les ventes de Dupixent ont atteint 5,69 milliards d’euros, soit environ 10 % de plus que prévu.