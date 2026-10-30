Sanofi laisse entrevoir son intérêt pour des opérations de plus grande envergure et relève ses objectifs de croissance pour 2026 sous la houlette de sa nouvelle directrice générale, Belen Garijo

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* La société pourrait envisager d'acquérir des traitements « révolutionnaires » dans le domaine des maladies rares

* Le cours de l'action progresse de 5% après la révision à la hausse des objectifs de croissance pour 2026

* Sanofi publie un chiffre d'affaires et un bénéfice au troisième trimestre supérieurs aux prévisions des analystes

(Ajoute des données boursières au paragraphe 2, des commentaires du directeur financier au paragraphe 18 et d'un graphique)

par Bhanvi Satija

Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi SASY.PA a déclaré vendredi qu’il était prêt à conclure des transactions de plus grande envergure afin de reconstituer son portefeuille de médicaments expérimentaux en vue d’une croissance future sous la direction de sa nouvelle directrice générale, Belen Garijo.

L'action de la société a progressé de 5,3% en début de séance et figurait parmi les plus fortes hausses en Europe, la société ayant relevé ses objectifs de croissance pour 2026 pour la deuxième fois cette année.

Mme Garijo, qui a pris la tête de l’entreprise en mai, est chargée de tracer la trajectoire de croissance de Sanofi au-delà du début des années 2030, lorsque son médicament phare contre l’asthme, le Dupixent, perdra son exclusivité de brevet.

Vendredi, le directeur financier François Roger a déclaré que la société s’intéressait de plus en plus aux opérations lui permettant d’accéder à des médicaments en phase avancée de développement ou à des produits déjà commercialisés, et qu’elle envisagerait des acquisitions d’une valeur supérieure à sa fourchette habituelle de 2 à 5 milliards de dollars.

"Ces actifs sont plus coûteux", a-t-il déclaré aux journalistes après la publication des résultats du troisième trimestre.

LA NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE A PROMIS UNE PRISE DE DÉCISION PLUS RAPIDE

Depuis sa prise de fonction, Mme Garijo a lancé une revue stratégique et promis aux investisseurs une prise de décision plus rapide. Elle a également remanié son comité exécutif afin d’élargir le rôle de M. Roger pour y inclure le développement commercial, et a recruté l’ancien cadre de Roche, Paulo Fontoura, pour diriger la R&D.

Les analystes estiment que Sanofi dispose d’environ 20 milliards d’euros à consacrer à des opérations d’acquisition et pensent que le groupe devra en utiliser une partie avant la publication prévue en 2027 d’une série de données issues d’essais cliniques de phase avancée.

"Nous avons déjà commencé à prendre des mesures pour améliorer la productivité de la R&D. Le développement commercial et les fusions-acquisitions seront essentiels pour compléter cette transformation", a déclaré Mme Garijo. De plus amples détails sur cette revue stratégique sont attendus d’ici la fin de l’année.

Sanofi se concentrera sur les domaines dans lesquels elle est déjà présente, a précisé M. Roger: l’immunologie, les maladies rares et les vaccins.

"Nous pourrions envisager ce que nous appelons des "espaces blancs" ou des projets ambitieux répondant à des besoins médicaux non satisfaits", a-t-il ajouté.

PERSPECTIVES REVISÉES À LA HAUSSE, RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE SUPÉRIEURS AUX PRÉVISIONS

La société a indiqué qu’elle tablait désormais sur une croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice par action cette année respectivement à un pourcentage à deux chiffres dans le bas et le milieu de la fourchette, grâce aux ventes soutenues de Dupixent et à la maîtrise des coûts.

Auparavant, elle tablait sur une croissance du chiffre d’affaires de 10% à taux de change constant, et sur une progression du bénéfice par action légèrement supérieure à celle du chiffre d’affaires. Au moins trois analystes ont estimé que cette révision à la hausse renforcerait le consensus du marché concernant les résultats annuels de Sanofi.

La société se concentre sur "la rentabilité plutôt que sur la restructuration", a déclaré M. Roger, ajoutant que Sanofi investissait massivement dans l’intelligence artificielle pour la R&D, ce qui, selon elle, pourrait réduire certains délais de développement.

Sanofi a identifié les domaines dans lesquels elle peut agir plus rapidement et mieux exécuter ses projets, a-t-il précisé, et s’attèle à simplifier ses processus et sa gouvernance.

Le laboratoire pharmaceutique français a publié un résultat d’exploitation au troisième trimestre, indicateur de rentabilité, de 5,43 milliards d’euros, alors que le marché s’attendait à 4,32 milliards d’euros.

Le résultat a été soutenu par une part plus importante des ventes provenant de ses nouveaux lancements, notamment le traitement de l’hémophilie A ALTUVIIIO, ainsi que par de meilleurs prix après remises.

Le chiffre d’affaires total s’est élevé à 14,44 milliards d’euros, en hausse de 14,3% à taux de change constants, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 13,25 milliards d’euros. Les ventes de Dupixent, pour lequel Sanofi est en partenariat avec Regeneron REGN.O , ont atteint 5,69 milliards d’euros, soit environ 10% de plus que prévu.