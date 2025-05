Sanofi : lâche -3% sous les 93E, referme le 'gap' des 94,4E information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 09:13









(CercleFinance.com) - Sanofi lâche -3% sous les 93E et referme le 'gap' des 94,4E du 25 avril.

Le prochain objectif sera le comblement de celui des 91,16E du 22 avril et le test des 89E (16/12/2024 et 11/04/2025) pourrait survenir dans la foulée





Valeurs associées SANOFI 92,960 EUR Euronext Paris -2,96%