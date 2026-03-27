information fournie par Reuters • 27/03/2026 à 13:03

Sanofi-La Formulation sous-cutanée de Sarclisa recommandée Par Le CHMP

Sanofi SA SASY.PA :

* LA FORMULATION SOUS-CUTANÉE DE SARCLISA RECOMMANDÉE PAR LE CHMP POUR APPROBATION DANS L'UE DANS LE TRAITEMENT DU MYÉLOME MULTIPLE

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(Rédaction de Gdansk)