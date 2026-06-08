Sanofi-L'UE approuve Sarclisa en formulation sous-cutanée comme premier traitement anticancéreux administré via un injecteur portable

Sanofi SA SASY.PA :
* SARCLISA EN FORMULATION SOUS-CUTANÉE APPROUVÉ DANS L'UE COMME PREMIER TRAITEMENT ANTICANCÉREUX ADMINISTRÉ VIA UN INJECTEUR PORTABLE
Texte original nGNX9FpbcB Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Une affaire "assez exceptionnelle" anime les douaniers du port du Havre en ce début du mois de juin: près de 38.000 paires de baskets de contrefaçon et saisies il y a quinze ans sont enfin détruites, épilogue victorieux d'une bataille acharnée contre ce phénomène ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
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