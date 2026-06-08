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Sanofi-L'UE approuve Sarclisa en formulation sous-cutanée comme premier traitement anticancéreux administré via un injecteur portable
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 07:07

Sanofi SA SASY.PA :

* SARCLISA EN FORMULATION SOUS-CUTANÉE APPROUVÉ DANS L'UE COMME PREMIER TRAITEMENT ANTICANCÉREUX ADMINISTRÉ VIA UN INJECTEUR PORTABLE

Texte original nGNX9FpbcB Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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