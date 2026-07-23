Lazard à peine à l'équilibre au deuxième trimestre

La banque d'affaires franco-américaine Lazard a calé au deuxième trimestre: elle a publié jeudi un bénéfice net de 5 millions de dollars, onze fois inférieur à l'an dernier à la même période, en raison notamment d'une surcharge d'impôts.

( AFP / MATTHIEU ALEXANDRE )

"Les résultats de ce trimestre ont été affectés par un taux d'imposition élevé, qui n'est pas représentatif du taux applicable pour l'ensemble de l'exercice", a justifié dans un communiqué le responsable des finances de la banque, Tracy Farr.

"Lazard continue de progresser vers ses objectifs pour 2030", a déclaré le patron de la banque, Peter Orszag, cité également dans ce communiqué.

Il avait annoncé en septembre 2023, peu avant sa prise de fonctions, l'objectif de doubler le chiffre d'affaires de Lazard d'ici à 2030.

Pour ce qui concerne le deuxième trimestre, le chiffre d'affaires est de 1% supérieur à celui de l'an dernier, à 808 millions de dollars.

M. Orszag, ex-directeur du budget du président démocrate Barack Obama, a toutefois mis en avant la stratégie de croissance "à long terme" de la société.

Les revenus du conseil financier, moteur historique du groupe, ont baissé de 9% entre avril et juin, à 450 milliards de dollars.

Lazard a notamment conseillé Altice France, maison mère de SFR, dans la cession, en cours, de cet opérateur à ses trois concurrents français Iliad (Free), Bouygues et Orange, pour un montant de 20,35 milliards d'euros.

Les revenus de la gestion d'actifs ont connu une fortune inverse: ils se sont élevés à 351 millions de dollars, 20% de plus que l'an dernier.

A l'échelle du semestre, le bénéfice net a atteint 106 millions de dollars, aidé par la vente d'une partie de ses activités de gestion d'actifs (les fonds d'investissement Edgewater), avec un gain exceptionnel comptabilisé au premier trimestre.

Pour diversifier ses revenus, la banque a annoncé fin avril son intention d'acquérir la société de conseil financier Campbell Lutyens, pour quelque 575 millions de dollars.

Lazard espère ainsi se développer dans le conseil en levée de fonds.

La banque est par ailleurs citée jeudi dans un article du média La Lettre, qui évoque une perquisition dans ses locaux parisiens début février, en lien avec son activité de conseil du distributeur Carrefour.

"Nous collaborons toujours avec les autorités", a indiqué Peter Orszag, interrogé par l'AFP lors d'une conférence de presse. Selon lui, Lazard n'est pas directement mis en cause pour son rôle dans cette affaire.