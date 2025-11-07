 Aller au contenu principal
Sanofi-L'étude pivot Dupixent menée avec Regeneron a atteint les critères d'évaluation
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 14:04

Sanofi SA SASY.PA :

* ACAAI : L'ÉTUDE PIVOT DUPIXENT MENÉE PAR SANOFI ET REGENERON A ATTEINT L'ENSEMBLE DE SES CRITÈRES D'ÉVALUATION PRINCIPAUX ET SECONDAIRES

* LA DEMANDE SUPPLÉMENTAIRE DE LICENCE DE MISE SUR LE MARCHÉ (SBLA) A ÉTÉ ACCEPTÉE POUR EXAMEN PRIORITAIRE PAR LA FDA

Texte original nGNX5T5wfx Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

