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Sanofi-L'étude de phase III du rilzabrutinib atteint son critère d'évaluation primaire
information fournie par Reuters 23/04/2024 à 07:05

Sanofi SA SASY.PA :

* L’ÉTUDE DE PHASE III LUNA 3 DU RILZABRUTINIB POUR LE TRAITEMENT DE LA THROMBOCYTOPÉNIE IMMUNE A ATTEINT SON CRITÈRE D’ÉVALUATION PRIMAIRE

* DES DONNÉES PIVOTS DE LA PREMIÈRE ÉTUDE DE PHASE III D'UN BTKI DANS LA THROMBOCYTOPÉNIE IMMUNE (TPI) MONTRENT QUE LE RILZABRUTINIB A LE POTENTIEL D'APPORTER UN BÉNÉFICE CLINIQUE IMPORTANT AUX PATIENTS ATTEINTS D'UNE TPI

* SOUMISSIONS RÉGLEMENTAIRES PRÉVUES AUX ÉTATS-UNIS ET DANS L'UNION EUROPÉENNE D'ICI À LA FIN DE L'ANNÉE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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