Sanofi-L'étude de phase III du rilzabrutinib atteint son critère d'évaluation primaire

Sanofi SA SASY.PA :
* L’ÉTUDE DE PHASE III LUNA 3 DU RILZABRUTINIB POUR LE TRAITEMENT DE LA THROMBOCYTOPÉNIE IMMUNE A ATTEINT SON CRITÈRE D’ÉVALUATION PRIMAIRE
* DES DONNÉES PIVOTS DE LA PREMIÈRE ÉTUDE DE PHASE III D'UN BTKI DANS LA THROMBOCYTOPÉNIE IMMUNE (TPI) MONTRENT QUE LE RILZABRUTINIB A LE POTENTIEL D'APPORTER UN BÉNÉFICE CLINIQUE IMPORTANT AUX PATIENTS ATTEINTS D'UNE TPI
* SOUMISSIONS RÉGLEMENTAIRES PRÉVUES AUX ÉTATS-UNIS ET DANS L'UNION EUROPÉENNE D'ICI À LA FIN DE L'ANNÉE
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(Rédaction de Gdansk)
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