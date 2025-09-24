Sanofi injecte 625 millions de dollars dans son fonds qui finance des biotechs

Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé mercredi un investissement supplémentaire de 625 millions de dollars dans son fonds qui investit dans des entreprises biotechnologiques et de santé numérique, à un moment où les start-up du secteur peinent à trouver des financements.

( AFP / ALAIN JOCARD )

Cet engagement financier, qui porte le total des actifs sous gestion de Sanofi Ventures à "plus de 1,4 milliard de dollars", "intervient à un moment où l’accès aux financements en phase de démarrage est devenu plus limité dans l’ensemble du secteur des biotechnologies", selon un communiqué du groupe.

Cette stratégie renforce le portefeuille d’innovations futures de Sanofi et "consolide également la position de l’entreprise, en tant que catalyseur leader des avancées scientifiques dans le domaine des soins de santé".

Depuis sa création en 2012, le fonds Sanofi Ventures a déployé plus de 800 millions de dollars dans plus de 70 entreprises innovantes, "en phase avec les ambitions de croissance à long terme de Sanofi" autour de l'immunologie, les maladies rares, la neurologie et les vaccins.

Selon une étude annuelle publiée mercredi par l'association France Biotech, 70% des entreprises sont en recherche de financements ou prévoient de lever des fonds dans les six prochains mois tandis que 79% rencontrent des difficultés pour se financer.

Près de 8 sur 10 jugent que l’allongement des durées de recherche de fonds ralentit directement leurs projets de recherche et développement.

"Avec la raréfaction des capitaux, les fonds de capital-risque eux-mêmes rencontrent des difficultés à lever de l’argent auprès de leurs investisseurs institutionnels", a souligné le président de France Biotech, Frédéric Girard, au cours d'une conférence de presse.