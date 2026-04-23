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Sanofi: Forte hausse du CA et du BNPA au 1er trimestre avec les lancements et acquisitions
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 07:49

Le logo du fabricant français de médicaments Sanofi

Le logo du fabricant français de médicaments Sanofi

Sanofi a fait état ‌jeudi d'une croissance à deux chiffres de ses ventes et de son bénéfice ​net par action des activités (BNPA) au premier trimestre, le groupe pharmaceutique bénéficiant du lancement de nouveaux médicaments et de ses récentes acquisitions.

Le chiffre d'affaires a ​progressé de 6,2% à 10,51 milliards d'euros (+13,6% à changes constants) et le BNPA ressort à 1,88 ​euros, en hausse de 5%.

Les ventes liées ⁠aux nouveaux lancements "Pharma" ont progressé de 49,6%, atteignant 1,2 milliard d'euros.

Pour ‌réduire sa dépendance à son médicament vedette Dupixent dont le brevet expire en 2031, Sanofi, en plein changement de gouvernance, est ​à la recherche de ‌nouveaux produits et a procédé à une série d'acquisitions.

Sa ⁠plus importante transaction en 2025 a été l'acquisition de Blueprint Medicines pour 9,5 milliards de dollars, qui a ajouté à son portefeuille un médicament approuvé, Ayvakit, ⁠destiné au traitement ‌d'une maladie sanguine rare.

L'année dernière, Sanofi a également accepté d'acheter ⁠le fabricant de vaccins pour adultes Dynavax Technologies pour 2,2 milliards de ‌dollars en décembre, et a conclu l'acquisition du développeur britannique ⁠de vaccins privés Vicebio pour 1,5 milliard de dollars en ⁠juillet.

Pour l'heure, le ‌Dupixent reste encore la principale source de profits pour Sanofi. Les ventes de ​ce traitement de la dermatite atopique ‌ont progressé de 30,8% au premier trimestre, à 4,17 milliards d'euros.

Pour 2026, Sanofi anticipe toujours un ​chiffre d'affaires en progression "dans le haut de la fourchette à un chiffre" (7% à 9%) à changes constants. Le BNPA des activités devrait connaître ⁠une croissance "légèrement supérieure" à celle des ventes.

Début février, le groupe pharmaceutique a annoncé le départ de son directeur général Paul Hudson et la nomination pour le remplacer de Belén Garijo, qui était directrice générale du groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA depuis 2021.

Celle-ci prendra ses fonctions le mois prochain.

(Rédigé par Blandine Hénault, ​édité par Augustin Turpin)

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